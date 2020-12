Sci alpino, orari e programma gare di domani: guida tv superG Bormio e slalom Semmering (Di lunedì 28 dicembre 2020) Proseguirà domani, martedì 29 dicembre, il fine settimana lungo dedicato alla Coppa del Mondo di sci alpino: alle ore 11.30 si terrà il terzo Super-G maschile della stagione, in programma a Bormio, in Italia, mentre alle ore 15.15 ed alle ore 18.30 si terranno le due manche del terzo slalom femminile a Semmering, in Austria. Tutte le gare della Coppa del Mondo di sci alpino saranno trasmesse in diretta tv in chiaro su RaiSport+HD ed in abbonamento su Eurosport 1, mentre la diretta streaming sarà fruibile gratuitamente su RaiPlay ed in abbonamento su Eurosport Player, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale di tutte le gare in programma. programma COPPA DEL MONDO SCI alpino ... Leggi su oasport (Di lunedì 28 dicembre 2020) Proseguirà, martedì 29 dicembre, il fine settimana lungo dedicato alla Coppa del Mondo di sci: alle ore 11.30 si terrà il terzo Super-G maschile della stagione, in, in Italia, mentre alle ore 15.15 ed alle ore 18.30 si terranno le due manche del terzofemminile a, in Austria. Tutte ledella Coppa del Mondo di scisaranno trasmesse in diretta tv in chiaro su RaiSport+HD ed in abbonamento su Eurosport 1, mentre la diretta streaming sarà fruibile gratuitamente su RaiPlay ed in abbonamento su Eurosport Player, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale di tutte leinCOPPA DEL MONDO SCI...

sportface2016 : #fisalpine Sci alpino, gigante femminile di #Semmering 2020: gara ufficialmente cancellata - Natocnlavaligia : Cortina 2021 regina dello sport. Il libro dei Mondiali di sci alpino a Cortina. Un racconto corale in un volume di… - MasterMMSport : Bufera di #vento e #Neve in Austria: cancellata la seconda manche del gigante femminile di #Semmering. Dopo la pr… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Gigante Semmering in DIRETTA: seconda manche cancellata per il vento domani il recupero? Bassino er… - Campioni_cn : Sci alpino femminile, Coppa del mondo: cancellata la seconda manche del gigante di Semmering -