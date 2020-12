Sassuolo, De Zerbi: «Siamo un gruppo che sta bene insieme. Mercato? Non ho bisogno di nulla» (Di martedì 29 dicembre 2020) Roberto De Zerbi ha parlato di questa straordinaria prima parte di stagione del suo Sassuolo Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Sportitalia della grande prima parte di stagione della squadra neroverde. Mercato – «Non ho bisogno di nulla sul Mercato. Si è creato un gruppo bellissimo. Stiamo bene insieme. Dalla società, ai magazzinieri. Anche quelli che stanno giocando meno, nessuno vuole andare via». LOCATELLI – «Era scontato che sapesse giocare già prima di venire al Sassuolo. È stato bravo lui, ma sono stati importanti anche i suoi compagni». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 29 dicembre 2020) Roberto Deha parlato di questa straordinaria prima parte di stagione del suoRoberto De, allenatore del, ha parlato ai microfoni di Sportitalia della grande prima parte di stagione della squadra neroverde.– «Non hodisul. Si è creato unbellissimo. Stiamo. Dalla società, ai magazzinieri. Anche quelli che stanno giocando meno, nessuno vuole andare via». LOCATELLI – «Era scontato che sapesse giocare già prima di venire al. È stato bravo lui, ma sono stati importanti anche i suoi compagni». Leggi su Calcionews24.com

