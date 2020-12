Retroscena TPI – Renzi ai suoi | “Meglio le elezioni che continuare col Conte-bis”

Leggi su tpi

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Matteonon arretra di un centimetro, anzi tira dritto e va all’affondo. Il rischio che il 2021 si apra con una crisi di governo adesso si fa, ora dopo ora, sempre più probabile. ”La palla è nelle mani del presidente del Consiglio, a lui oneri e onori”, allarga le braccia il senatore di Rignano sull’Arno durante la conferenza stampa convocata a Palazzo Madama per presentare il piano di Italia Viva sul Next Generation Ue. Peril quadro che va delineandosi è, tutto sommato, chiaro: o nei prossimi giorni il premier Giuseppe“cambia passo”, oppure Italia Viva staccherà la spina al governo. “andare achecon il-bis”, ha confidatoai, che lo descrivono come sereno e più che mai ...