Recovery plan | 15 miliardi in più di fondi aggiuntivi Su 196 | sono 121 le risorse “nuove” rispetto a stanziamenti già in programma

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Cambia ilche dovrà stabilire come utilizzare i quasi 200di euro dieuropei tra prestiti e sovvenzioni. La novità principale è che aumentano di 15le. Cosa significa? Iin arrivocomposti da 127di prestiti e da 65di trasferimenti a fondo perduto. Sinora il Governo aveva ipotizzato di destinare 40dei 127 ricevuto in forma di prestiti per finanziare spese, aggiuntivea progetti già in corso. I rimanenti 87sarebbero serviti per pagare progetti già finanziati con altri soldi pubblici, usufruendo così di tassi vantaggiosi e ...