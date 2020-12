Parte la scalata al K2 Ai piedi della montagna un maxi affollamento di alpinisti | guide e portatori

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 28 dicembre 2020) La prima finestra di bel tempo è prevista intorno al 28 dicembre, e chissà se alla fine, in questo “annus horribilis”, cadrà anche la vetta invernale del K2, l’ultimo grande problemaco, come dicono gli addetti ai lavori. Conta di arrivare primo, nella sfida mai vinta alla più problematica delle più alte montagne del mondo, Nirmal ‘Nimsday’ Purja, quell’impavida macchina da guerra – letteralmente, dopo 14 anni di onorato servizio tra i Gurkha nepalesi, forze speciali dell’esercito britannico – che ha al suo attivo tanti record, tra cui il recente e stupefacente concatenamento dei 14 Ottomila in sei mesi e sei giorni. Abituato ad agire più veloce e leggero, con il supporto dei suoi parenti e colleghi dell’Elite Himalayan Adventures, Nirmal è arrivato al campo base del K2 quando già da alcuni giorni erano in azione un pugno di, tra cui ...