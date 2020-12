zazoomblog : Manchester Utd Solskjaer incorona Cavani: “Sta dimostrando il suo valore ho una certezza” - #Manchester #Solskjaer… - Mediagol : Manchester Utd, Solskjaer incorona Cavani: 'Sta dimostrando il suo valore, ho una certezza' - transfers_utd : Solskjaer: Edinson Cavani demanded iconic Manchester United No.7 shirt. ?????? (@ChrisWheelerDM)… - Mediagol : #Video Manchester Utd, Pogba scatenato alla 'PP Arena': l'ex Juventus regala spettacolo anche nella partitella in c… - BlessinSibusiso : Manchester Utd x Vodafone -

Ultime Notizie dalla rete : Manchester Utd

la Repubblica

Covid in Premier League. Per via della pandemia che sta colpendo fortemente la Gran Bretagna, il big-match tra Manchester City e Everton è stato rinviato. Covid, troppi contagiati nelle file del Manch ...Il leggendario centrocampista inglese ex Manchester United cede lo scettro all'attuale campione dei Red Devils.