Maltempo: numerosi interventi dei Vigili del Fuoco di Pordenone

A seguito all'ondata di Maltempo che ha interessato il nord Italia, e in particolare il nord-est, i Vigili del Fuoco del Comando di Pordenone hanno ricevuto numerose chiamate e richieste di aiuto.I Comuni interessati dagli interventi sono Andreis, Azzano Decimo, Castelnovo del Friuli, Chions, Fanna, Fiume Veneto, Frisanco, Meduno, Montereale Valcellina, Pasiano di Pordenone, Porcia, Pordenone, Spilimbergo, Vajont. La distribuzione degli interventi vede al primo posto la rimozione di rami, alberi, pali e strutture pericolanti, seguita da incidenti stradali e recupero autovetture e veicoli. Sono stati effettuati anche altri interventi di minor rilievo. La squadra di Maniago ha effettuato numerose rimozioni di alberi pericolanti, in ...

A seguito all’ondata di maltempo che ha interessato il nord Italia, e in particolare il nord-est, i Vigili del fuoco del Comando di Pordenone ...

Isernia flagellata dal maltempo, danni in città per le forti raffiche di vento

Un vero e proprio ciclone ha investito Isernia provocando numerosi danni. Nella villa comunale un grosso albero è caduto giù e il Comune l’ha chiusa fino al 10 gennaio. Lungo corso Risorgimento invece ...

