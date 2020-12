Maltempo a Capodanno: le previsioni meteo per la fine dell’anno (Di lunedì 28 dicembre 2020) previsioni meteo: è atteso Maltempo a Capodanno con nevi e piogge sparse su tutta la penisola. Ecco cosa ci aspetta per la fine dell’anno. previsioni meteo per CapodannoNella giornata di oggi, lunedì 28 dicembre, molte regioni d’Italia hanno dovuto fare i conti con la neve a causa di un’intensa perturbazione arrivata dal Nord Europa. Ma cosa ci aspetterà nei prossimi giorni? Il Maltempo sembra proprio essere destinato a rimanere anche per la fine dell’anno. Scopriamo la situazione dei prossimi giorni più nel dettaglio. Le previsioni del tempo dei prossimi giorni Dopo il difficile risveglio di oggi, lunedì 28 dicembre, dovuto alle forti piogge e alla ... Leggi su altranotizia (Di lunedì 28 dicembre 2020): è attesocon nevi e piogge sparse su tutta la penisola. Ecco cosa ci aspetta per laperNella giornata di oggi, lunedì 28 dicembre, molte regioni d’Italia hanno dovuto fare i conti con la neve a causa di un’intensa perturbazione arrivata dal Nord Europa. Ma cosa ci aspetterà nei prossimi giorni? Ilsembra proprio essere destinato a rimanere anche per la. Scopriamo la situazione dei prossimi giorni più nel dettaglio. Ledel tempo dei prossimi giorni Dopo il difficile risveglio di oggi, lunedì 28 dicembre, dovuto alle forti piogge e alla ...

Agenzia_Italia : Ci sarà maltempo per tutta la settimana, neve a Nord fino a capodanno - VirgilioVazzari : #Milano si sveglia bianca, maltempo e disagi in tutta Italia. Neve al Nord, forte vento al Centro-Sud. E a Capodann… - infoitcultura : METEO CAPODANNO - NEVE a ripetizione con nuova fase di MALTEMPO per l'inizio di GENNAIO - DaxGregory : Ammetto di essermi rincoglionito tra #zonarossa, #zonaarancione e #zonagialla. ?? #COVID19 #pandemia #28dicembre… - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Milano si sveglia bianca, maltempo e disagi in tutta Italia Neve al Nord, fo… -