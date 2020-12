Ma perché Pretelli e Ariadna Romero si sono lasciati? Arriva la verità (Di lunedì 28 dicembre 2020) Pierpaolo Pretelli ha avuto una bellissima storia d’amore con Ariadna Romero, madre di suo figlio Leonardo. Ecco perché i due si sono lasciati. Pretelli è uno dei concorrenti dell’edizione 2020 del ‘Grande Fratello Vip‘, e si è sempre contraddistinto per il suo fascino e per la sua bellezza. Nella Casa, Pierpaolo ha anche avuto un L'articolo proviene da . Leggi su meteoweek (Di lunedì 28 dicembre 2020) Pierpaoloha avuto una bellissima storia d’amore con, madre di suo figlio Leonardo. Eccoi due siè uno dei concorrenti dell’edizione 2020 del ‘Grande Fratello Vip‘, e si è sempre contraddistinto per il suo fascino e per la sua bellezza. Nella Casa, Pierpaolo ha anche avuto un L'articolo proviene da .

Maria59120966 : Ora dobbiamo cominciare a fare i disegni anche a voi che non capite un cavolo come Pierpaolo?! Amedeo Venza è amico… - LeePee34264799 : Ci sono quelli che odiano le persone felici, perché le invidiano. Bisogna solo riconoscerle e allontanarle da sé. C… - Deliberatament1 : @meh916429 Sicuramente, se fosse successo, non ne avrebbero parlato. Anche perché se ne avessero parlato, il GF dov… - anachronique_ : RT @anachronique_: Watch Pierpaolo Pretelli perdere il #gfvip perché nessuno lo sopporta quando vuole crearsi le storielle - GieffeMai : Non capisco perché insultare così tanto Giulia in maniera gratuita, senza menzionare minimamente Pierp. Anche i mur… -

Ultime Notizie dalla rete : perché Pretelli 'Gf Vip 5' | Salvo Veneziano ospite in radio commenta duramente la squalifica di Filippo Nardi E a proposito di Dayane Mello… Zazoom Blog