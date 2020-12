Il Tar del Lazio su Soprintendenza a Crotone ha determinato che il Comune di Catanzaro non è soggetto legittimato a presentare ricorso (Di lunedì 28 dicembre 2020) Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha dichiarato la inammissibilità del ricorso proposto dal Comune di Catanzaro per l’annullamento del provvedimento del Ministero dei Beni Culturali che assegnava a Crotone la sede della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Catanzaro e Crotone. Il Tar ha determinato che il Comune di Catanzaro non è soggetto legittimato a presentare ricorso. E’ un primo importante risultato rispetto alla definizione di un percorso che continuiamo a sostenere con serenità. Non abbiamo mai inteso affrontare il ricorso presentato dal ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 28 dicembre 2020) Il Tribunale Amministrativo Regionale delha dichiarato la inammissibilità delproposto daldiper l’annullamento del provvedimento del Ministero dei Beni Culturali che assegnava ala sede dellaArcheologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di. Il Tar hache ildinon è. E’ un primo importante risultato rispetto alla definizione di un percorso che continuiamo a sostenere con serenità. Non abbiamo mai inteso affrontare ilpresentato dal ...

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha dichiarato la inammissibilità del ricorso proposto dal Comune di Catanzaro per l'annullamento del

Come riportato da sportface.it, il Consiglio di Stato ha bocciato con una sentenza il ricorso dell'Agcm contro l'annullamento

