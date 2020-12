Il Napoli segue Gomez: ecco dove il Papu potrebbe inserirsi negli schemi di Gattuso (Di lunedì 28 dicembre 2020) Il Napoli sarebbe tra le pretendenti al Papu Gomez. L’argentino si inserirebbe negli schemi di Gattuso in più di una posizione L’Atalanta e Alejandro Gomez si sono tanti amati. Dopo le recenti frizioni tra il Papu e Gian Piero Gasperini, però, quel matrimonio che tante belle emozioni ha portato a Bergamo sarebbe ormai in procinto di terminare. Già a gennaio le loro strade potrebbero separarsi e tra le pretendenti all’argentino, oltre alle già citate Inter e Roma, si sarebbero inserito anche il Napoli. Gli azzurri difficilmente faranno grandi operazioni in entrata nel mercato invernale, ma con gli addii di Arek Milik, Fernando Llorente e un terzino, il club partenopeo potrebbe trovare le giuste risorse ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 28 dicembre 2020) Ilsarebbe tra le pretendenti al. L’argentino si inserirebbediin più di una posizione L’Atalanta e Alejandrosi sono tanti amati. Dopo le recenti frizioni tra ile Gian Piero Gasperini, però, quel matrimonio che tante belle emozioni ha portato a Bergamo sarebbe ormai in procinto di terminare. Già a gennaio le loro stradero separarsi e tra le pretendenti all’argentino, oltre alle già citate Inter e Roma, si sarebbero inserito anche il. Gli azzurri difficilmente faranno grandi operazioni in entrata nel mercato invernale, ma con gli addii di Arek Milik, Fernando Llorente e un terzino, il club partenopeotrovare le giuste risorse ...

