"Ho dato tutto. E Flavio Insinna...". Impensabile Cannoletta, scoppia in lacrime dalla Fialdini: la confessione (Di lunedì 28 dicembre 2020) Ha tenuto banco per moltissime puntata a L'Eredità, il quiz di Flavio Insinna su Rai 1. Si parla del campionissimo Massimo Cannoletta, che ha portato a casa la bellezza di 280mila euro prima di abbandonare di proposito il programma, poiché stanco anche dell'isolamento a cui lo costringeva. E Cannoletta è diventato un personaggio, tanto che è stato ospite ieri, domenica 27 dicembre, di Francesca Fialdini a Da noi... a ruota libera, il programma di Rai 1. E Cannoletta è scoppiato in lacrime parlando del suo passo indietro: "Si è concluso un ciclo. Io avevo dato a L'Eredità tutto quello che potevo dare e L'Eredità aveva dato a me tutto". Dunque, ha rivelato come ha reagito ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 28 dicembre 2020) Ha tenuto banco per moltissime puntata a L'Eredità, il quiz disu Rai 1. Si parla del campionissimo Massimo, che ha portato a casa la bellezza di 280mila euro prima di abbandonare di proposito il programma, poiché stanco anche dell'isolamento a cui lo costringeva. Eè diventato un personaggio, tanto che è stato ospite ieri, domenica 27 dicembre, di Francescaa Da noi... a ruota libera, il programma di Rai 1. Eto inparlando del suo passo indietro: "Si è concluso un ciclo. Io avevoa L'Ereditàquello che potevo dare e L'Eredità avevaa me". Dunque, ha rivelato come ha reagito ...

ClaMarchisio8 : La casa è quel posto dove ci sentiamo al sicuro, dove tutti i problemi e le difficoltà restano fuori, dove possiamo… - vittohstpmbtg : RT @g4ia6: RAGA MI HANNO BLOCCATO L’ACCOUNT VECCHIO PER FAVORE POTETE RETWITTARE DATO CHE HO PERSO TUTTO? - francofreni : @juventina____ Ronaldo il meglio lo ha dato al Real Madrid dove ha vinto tutto non capisco perché gli juventini si… - idcieatpizza : RT @choigatti: uno Youtuber russo per soldi ha chiuso in balcone la ragazza incinta con indosso solo l’intimo per 15 min e quando è andato… - anna_1951 : @riccardo_ric Anche, ma può essere che ha qualche patologia che non ha detto e gli hanno dato la precedenza. Io non… -

Ultime Notizie dalla rete : dato tutto L'Eredità, Massimo Cannoletta scoppia in lacrime dalla Fialdini: "Ho dato tutto. E Flavio Insinna..." Liberoquotidiano.it Nevica su tutto il Piemonte, imbiancata Torino

(ANSA) - TORINO, 28 DIC - Nevica dalla scorsa notte su tutto il Piemonte e, come previsto, anche Torino si è risvegliata imbiancata. E' l'effetto di una vasta 'saccatura' di origine polare marittima, ...

L’asse del Sempione imbiancato. Piano neve: da Legnano a Varese è tutto sotto controllo

Piano neve, allertato il livello massimo di azione. Come possono collaborare i cittadini. Chiusi i cimiteri lunedì e martedì. Attivo il numero del servizio neve. Anche Varese e Milano si mobilitano.

(ANSA) - TORINO, 28 DIC - Nevica dalla scorsa notte su tutto il Piemonte e, come previsto, anche Torino si è risvegliata imbiancata. E' l'effetto di una vasta 'saccatura' di origine polare marittima, ...Piano neve, allertato il livello massimo di azione. Come possono collaborare i cittadini. Chiusi i cimiteri lunedì e martedì. Attivo il numero del servizio neve. Anche Varese e Milano si mobilitano.