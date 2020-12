Gazzetta - Fabian ha deciso di non rinnovare col Napoli! ADL fissa il prezzo, summit Giuntoli-entourage (Di lunedì 28 dicembre 2020) Napoli, Fabian non rinnova: il motivo Come si legge nell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport , Fabian Ruiz non ha alcuna intenzione di rinnovare il suo contratto con il Napoli: "Il ... Leggi su calcionapoli24 (Di lunedì 28 dicembre 2020) Napoli,non rinnova: il motivo Come si legge nell'edizione odierna delladello Sport ,Ruiz non ha alcuna intenzione diil suo contratto con il Napoli: "Il ...

pippotto2 : RT @tuttonapoli: Gazzetta - Fabiàn non vuole rinnovare col Napoli, ADL fissa la base d'asta - tuttonapoli : Gazzetta - Fabiàn non vuole rinnovare col Napoli, ADL fissa la base d'asta - napolista : Gazzetta: #Fabian non vuole prolungare col #Napoli. L’Atletico lo vuole Il centrocampista spagnolo soffre il centr… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Gazzetta – Novità sulla sinistra, Demme al posto di Fabian: le probabil… - infoitsport : GAZZETTA - De Laurentiis rifiutò una offerta monstre per Fabian! Il retroscena -

Ultime Notizie dalla rete : Gazzetta Fabian Gazzetta: Fabian non vuole prolungare col Napoli. L'Atletico lo vuole IlNapolista GAZZETTA - Fabian dice no al rinnovo! Lo spagnolo ha un desiderio. De Laurentiis fissa il prezzo del giocatore

Il centrocampista spagnolo ha rifiutato la proposta di rinnovo del Napoli. Aurelio De Laurentiis ha fissato il prezzo minimo per cederlo.

Gazzetta: Fabian non vuole prolungare col Napoli. L’Atletico lo vuole

Il centrocampista spagnolo soffre il centrocampo a due voluto da Gattuso, ma Giuntoli incontrerà nei prossimi giorni i suoi agenti per provare a trovare un'intesa ...

Il centrocampista spagnolo ha rifiutato la proposta di rinnovo del Napoli. Aurelio De Laurentiis ha fissato il prezzo minimo per cederlo.Il centrocampista spagnolo soffre il centrocampo a due voluto da Gattuso, ma Giuntoli incontrerà nei prossimi giorni i suoi agenti per provare a trovare un'intesa ...