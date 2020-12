Fragole | calorie | proprietà | benefici ed effetti collaterali

Leggi su dilei

(Di lunedì 28 dicembre 2020)e valori nutrizionali La pianta da cui nascono lesi chiama Fragaria ananassa, appartenente alla famiglia delle Rosacee. Letecnicamente vengono definite un falso frutto o, in termini botanici, conocarpo: un ricettacolo floreale ingrossato sul quale sono distribuiti gli acheni, che sarebbero i veri frutti della pianta, generalmente scambiati per semi. Dal sapore dolce sono facilmente commercializzate sotto varie forme, oltre che fresche, anche surgelate, essiccate e sciroppate. Leapportano molti nutrienti e possono essere utili per il benessere del nostro organismo e le sue funzionalità. Devono essere consumate senza eccessi onde evitare eventuali, spasmi intestinali o manifestazioni cutanee. Le, salvo ...