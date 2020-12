Extreme E | Hamilton: “X44 lotterà per un mondo più sostenibile” (Di lunedì 28 dicembre 2020) Lewis Hamilton non parteciperà fisicamente alla prima edizione di Extreme E, la serie automobilistica interamente dedicata ai Suv elettrici in programma nel 2021, ma ha creato un suo team. Il pilota britannico è entusiasta dell’iniziativa realizzata a favore del pianeta. La Extreme E, una serie automobilistica di rally ideata dalla FIA, verrà inaugurata il 20 e L'articolo Extreme E Hamilton: “X44 lotterà per un mondo più sostenibile” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 28 dicembre 2020) Lewisnon parteciperà fisicamente alla prima edizione diE, la serie automobilistica interamente dedicata ai Suv elettrici in programma nel 2021, ma ha creato un suo team. Il pilota britannico è entusiasta dell’iniziativa realizzata a favore del pianeta. LaE, una serie automobilistica di rally ideata dalla FIA, verrà inaugurata il 20 e L'articolo: “X44per unpiù” proviene da www.meteoweek.com.

sportface2016 : #ExtremeE, #Hamilton: “Il mio team si baserà sui concetti di uguaglianza e sostenibilità” - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #F.1 #ExtremeE, #LewisHamilton: “Il mio team lotterà per un mondo migliore” - EstebBeltramino : Extreme E, Hamilton: “Il mio team lotterà per un mondo migliore” #F1 #motori #formula1 - EstebBeltramino : Extreme E, Hamilton: “Il mio team lotterà per un mondo migliore” #motori #automobilismo - dinoadduci : Extreme E, Hamilton: “Il mio team lotterà per un mondo migliore” -

Ultime Notizie dalla rete : Extreme Hamilton Extreme E, Hamilton: "Il mio team lotterà per un mondo migliore" La Gazzetta dello Sport Extreme E | Hamilton: “X44 lotterà per un mondo più sostenibile”

Lewis Hamilton presenta la prima edizione di Extreme E, la serie automobilistica interamente dedicata ai Suv elettrici in programma nel 2021.

Extreme E, Hamilton: “Il mio team si baserà sui concetti di uguaglianza e sostenibilità”

Il pilota di Formula 1 Lewis Hamilton ha parlato a Motorsport Week dell'esperienza in Extreme E del team X44 da lui fondato.

Lewis Hamilton presenta la prima edizione di Extreme E, la serie automobilistica interamente dedicata ai Suv elettrici in programma nel 2021.Il pilota di Formula 1 Lewis Hamilton ha parlato a Motorsport Week dell'esperienza in Extreme E del team X44 da lui fondato.