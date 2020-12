Edilizia scolastica, 1,5 miliardi dalla legge di bilancio. Fondi anche per le scuole innovative nei piccoli comuni del Sud (Di lunedì 28 dicembre 2020) Via libera della Camera alla Manovra: il voto finale ha ottenuto 298 sì, 125 no e 8 astenuti. Il testo della legge di bilancio passa ora al Senato per il via libera definitivo. Fra le misure per la scuola c’è da ricordare quella relativa ai Fondi per l'Edilizia scolastica: 1,5 miliardi per interventi urgenti. 40 milioni anche per le scuole innovative nei piccoli comuni del Sud Italia. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 28 dicembre 2020) Via libera della Camera alla Manovra: il voto finale ha ottenuto 298 sì, 125 no e 8 astenuti. Il testo delladipassa ora al Senato per il via libera definitivo. Fra le misure per la scuola c’è da ricordare quella relativa aiper l': 1,5per interventi urgenti. 40 milioniper leneidel Sud Italia. L'articolo .

