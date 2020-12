Covid, in bilico la riapertura di palestre ed altre attività: decisione finale attesa a ridosso del 15 gennaio (Di lunedì 28 dicembre 2020) Si riapre il dibattito sulla riapertura di palestre ed altre attività, ora più che mai incerta. Sotto osservazione la situazione dei contagi. L’ulteriore slittamento della riapertura di palestre, piscine, centri estetici, cinema e teatri, sembra purtroppo un’ipotesi molto concreta. La data di scadenza del Dpcm in vigore è il 15 gennaio, ma non si esclude L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 28 dicembre 2020) Si riapre il dibattito sulladied, ora più che mai incerta. Sotto osservazione la situazione dei contagi. L’ulteriore slittamento delladi, piscine, centri estetici, cinema e teatri, sembra purtroppo un’ipotesi molto concreta. La data di scadenza del Dpcm in vigore è il 15, ma non si esclude L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

