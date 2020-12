Calciomercato Napoli: piace Emerson Palmieri, il piano di Giuntoli (Di lunedì 28 dicembre 2020) Il Napoli ha messo nel mirino Emerson Palmieri: Giuntoli vorrebbe portare in Campania il terzino con le stesse modalità di Bakayoko Cristiano Giuntoli vuole Emerson Palmieri e proverà ad intavolare con il Chelsea una trattativa sulla base di quella che ha portato Bakayoko in Campania. Come riporta La Gazzetta dello Sport, col club inglese, il ds azzurro ha un ottimo rapporto, nella scorsa estate è riuscito ad ottenere il prestito oneroso di Bakayoko. Adesso, vorrebbe riprovarci, cercando l’accordo con il Chelsea per ottenere il prestito fino a giugno di Emerson Palmieri. Il ragazzo è pronto a trasferirsi a Napoli, anche perché non giocando a Londra, corre il rischio di restare fuori dalla nazionale e non giocare il ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 28 dicembre 2020) Ilha messo nel mirinovorrebbe portare in Campania il terzino con le stesse modalità di Bakayoko Cristianovuolee proverà ad intavolare con il Chelsea una trattativa sulla base di quella che ha portato Bakayoko in Campania. Come riporta La Gazzetta dello Sport, col club inglese, il ds azzurro ha un ottimo rapporto, nella scorsa estate è riuscito ad ottenere il prestito oneroso di Bakayoko. Adesso, vorrebbe riprovarci, cercando l’accordo con il Chelsea per ottenere il prestito fino a giugno di. Il ragazzo è pronto a trasferirsi a, anche perché non giocando a Londra, corre il rischio di restare fuori dalla nazionale e non giocare il ...

