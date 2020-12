“Barbara D’Urso ha un fidanzato segreto”, parla un amico (Di lunedì 28 dicembre 2020) “Barbara D’Urso ha un fidanzato segreto”. Ad affermarlo è Roberto Alessi, noto giornalista e amico della conduttrice, spesso ospite delle sue trasmissioni televisivi. Intervistato da Libero Quotidiano, Alessi ha raccontato che la D’Urso avrebbe un amore segreto. La presentatrice sarebbe legata a un uomo misterioso che nessuno ha mai conosciuto. “Ho un solo cruccio con lei – ha rivelato -: non riesco a beccarla con il suo amore segreto. Sono certo che c’è, ma sfugge”. Non è la prima volta che si parla della vita sentimentale della presentatrice e dell’esistenza di un amore segretissimo. Qualche tempo fa a parlarne era stato Alfonso Signorini, esperto di gossip e amico della D’Urso. ... Leggi su dilei (Di lunedì 28 dicembre 2020) “ha un”. Ad affermarlo è Roberto Alessi, noto giornalista edella conduttrice, spesso ospite delle sue trasmissioni televisivi. Intervistato da Libero Quotidiano, Alessi ha raccontato che laavrebbe un amore. La presentatrice sarebbe legata a un uomo misterioso che nessuno ha mai conosciuto. “Ho un solo cruccio con lei – ha rivelato -: non riesco a beccarla con il suo amore. Sono certo che c’è, ma sfugge”. Non è la prima volta che sidella vita sentimentale della presentatrice e dell’esistenza di un amore segretissimo. Qualche tempo fa arne era stato Alfonso Signorini, esperto di gossip edella. ...

