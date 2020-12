Vax Day | Conte | “L’Italia si risveglia | questa data resterà impressa per sempre”

(Di domenica 27 dicembre 2020) “Oggisi. È il VaccineDay.ci rimarrà per. Partiamo dagli operatori sanitari e dalle fasce più fragili per poi estendere a tutta la popolazione la possibilità di conseguire l’immunità e sconfiggere definitivamente questo virus” così il premier Giuseppe, che su Twitter ha voluto commentare un giorno storico per. A partire damattina ha avuto infatti inizio il Vax Day, con le prime dosi del vaccino contro il Covid-19 somministrate presso l’ospedale Spallanzani di Roma. SportFace.

Agenzia_Ansa : Vaccinati i primi tre italiani allo Spallanzani #Covid #Vaccineday #ANSA - Agenzia_Ansa : L'Ungheria anticipa il Vax Day, iniziate le vaccinazioni. Somministrate le prime dosi #ANSA - sole24ore : Coronavirus oggi. Nel mondo vaccinate 3,31 milioni di persone. L’Ungheria anticipa il Vax day… - rotaruchristina : RT @MediasetTgcom24: Vax Day, Di Maio: 'Farò il vaccino, credo nella scienza' #Coronavirusitalia - monicadiamanti : Vax day, le donne protagoniste in Italia - Cronaca - ANSA -

(ANSA) – PALMANOVA, 27 DIC – Sono oltre una trentina le persone alle quali fino a questo momento è stato somministrato il vaccino Pfizer/Biontech nella sede centrale della Protezione civile Fvg, da pa ...Oltre 40 milioni in 4 anni - ai privati e non più alla Rap - per rifare le strade della città. La giunta Orlando ha approvato la documentazione tecnica propedeutica per la firma di un accordo quadro c ...