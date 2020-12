Traffico Roma del 27-12-2020 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 27 dicembre 2020) LuceverdeGuarda domenica Ben ritrovati all’ascolto e studio Marina riccomi nulla da segnalare al momento sulle principali arterie stradali della capitalescarso anche in pedonalizzazione festiva su via dei Fori Imperiali deviazioni per diverse linee bus della zona giornata di mercato poi su Viale Della XVII Olimpiadi deviazioni linee 53 e 982 lavori notturni in programma all’interno della galleria Giovanni XXIII chiusa da via del Foro Italico a via della Pineta Sacchetti in direzione gemelli dalle 22 alle 6 di domani restiamo a distanza sono sempre consentiti anche nelle ore notturne gli spostamenti per motivi di lavoro salute o casi di necessità comprovati da un lato certifica le case di necessità rientra anche la possibilità di prestare assistenza a persone non autosufficienti per i dettagli di queste di altre notizie potete ...