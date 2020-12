Tennis | Murray | sì agli Australian Open grazie a una wild-card

Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #Tennis #Murray, sì agli #AustralianOpen grazie a una wild-card - fisco24_info : Australian Open: Murray sarà in campo grazie a wild-card: Un anno fa aveva temuto di dover smettere per problemi fi… - DevynDuffy : RT @Gazzetta_it: #Tennis #Murray, sì agli #AustralianOpen grazie a una wild-card - Gazzetta_it : #Tennis #Murray, sì agli #AustralianOpen grazie a una wild-card - OA_Sport : Tennis: anche Andy Murray tra i protagonisti dell'edizione 2021 degli Australian Open grazie a una wild card -

In attesa di sapere se Roger Federer ce la farà oppure o no, gli Australian Open portano a casa un altro dei Fab Four, Andy Murray. Lo scozzese, 33 anni e attuale n.122 nella classifica Atp, continua ...Proprio due anni fa, in occasione dello slam australiano, il tennista di Dumblane aveva annunciato il ritiro dal tennis per problemi fisici. A distanza di due stagioni, invece, Murray pratica ancora ...