Sequestrata e violentata la notte di Natale | riesce a chiedere aiuto con un sms

(Di domenica 27 dicembre 2020) L'incubo vissuto da una 43enne in provincia di Varese: attirata con una scusa da un 39enne, che poii l'ha legata e ha abusato di lei. Dopo l'intervento dei carabinieri, l'uomo è finito in manette

L’abuso di alcol e di sostanze stupefacenti, a poco a poco, hanno reso l’uomo sempre più violento e aggressivo ... arrestato per maltrattamenti in famiglia, lesioni e sequestro di persona. Questo ...È quanto accaduto a una donna di 43 anni, italiana e residente nel Varesotto, sequestrata e stuprata da un 39 enne nella sua abitazione di Gorla Minore, in provincia di Varese, la notte scorsa. (Leggo ...