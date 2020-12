Sci alpino | le previsioni meteo a Bormio | annunciata una fitta nevicata SuperG e discesa a rischio?

Leggi su oasport

(Di domenica 27 dicembre 2020) La Coppa del Mondo 2020-2021 di sciè sbarcata adove, tra domani e dopodomani, sono previste due prove veloci. Ledella vigilia sono però tutt’altro che confortanti, tanto che gli organizzatori hanno già rivoluzionato il programma originario, invertendo le due gare in programma: ilè stato anticipato a lunedì 28 dicembre, mentre lalibera è prevista per martedì 29 dicembre (si partirà sempre alle ore 11.30). Il cielo non promette davvero nulla di buono, tanto che tra la serata odierna e la mattinata di domani sono previsti circa 30 centimetri di neve. Una perturbazione copiosa che porterebbe inevitabilmente al danneggiamento della pista Stelvio, costringendo gli addetti ai lavori a una manutenzione supplementare, con anche un intenso ...