Post Handanovic | l’Inter cerca l’erede dello sloveno?

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 27 dicembre 2020) Qualche errore di troppo non abbasserà di certo l’ottimo status di cui gode il portiere nerazzurro. Tuttavia nulla è eterno e la dirigenza interista ha iniziato are un degno sostituto per l’inevitabile. Qual è il primo nome per il? I nerazzurri stanno valutando diversi nomi per la porta. Il profilo più gradito in Viale della Liberazione è quello di Juan Musso, ventiseienne numero uno dell’Udinese. Il portiere argentino è da considerarsi come uno dei migliori esponenti del ruolo in Italia. Marotta e Ausilio potrebbero fare uno sforzo per portarlo all’ombra del Duomo di Milano. La stessa cosa successe nel lontano 2012 proprio con, anche lui ventiseienne. All’epoca lovenne pagato 11 milioni. Altro calcio, ...