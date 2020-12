Pompei ultima scoperta su Rai 2 un docufilm domenica 27 dicembre in prima serata

(Di domenica 27 dicembre 2020)su Rai 2 il27inSu Rai 227un docu-film esclusivo alladelle ultime ore dialle 21:00. RaiDue, mostrerà per lavolta al grande pubblico le immagini del Thermopolium appena tornato alla luce quasi intatto, di fatto una bottega di alimentari con smercio di street food. In un momento in cui l’emergenza sanitaria obbliga musei, cinema e teatri italiani a restare ancora chiusi, RAI Documentari invita il grande pubblico a seguire le grandi scoperte nel sito archeologico più importante d’Europa, ...

