No, Di Maio non ha pubblicato una foto natalizia davanti a un piatto di cocaina (Di domenica 27 dicembre 2020) In Italia abbiamo evidenti problemi nel selezionare quali informazioni che leggiamo sui social siano vere e quali siano false. Questo accade anche quando le alterazioni siano molto evidenti, talmente lapalissiane dall’essere sgamate. E anche quando basta un rapido controllo per una verifica personale, senza dunque attendere una smentita. L’ultimo caso è la foto di Luigi Di Maio cocaina nel piatto nel giorno di Natale: un’ovvia bufala a cui, però, in molti hanno creduto. LEGGI ANCHE > «Mia madre non è una clochard, ma è stata lo stesso fotografata con Salvini» Come sottolinea Butac sul proprio profilo Twitter, neanche nei giorni di festa si smette di condividere notizie false al grido ‘l’ho letto sui social’. Ed ecco che proprio sulle piattaforme online e sulle chat inizia a circolare questa immagine ... Leggi su giornalettismo (Di domenica 27 dicembre 2020) In Italia abbiamo evidenti problemi nel selezionare quali informazioni che leggiamo sui social siano vere e quali siano false. Questo accade anche quando le alterazioni siano molto evidenti, talmente lapalissiane dall’essere sgamate. E anche quando basta un rapido controllo per una verifica personale, senza dunque attendere una smentita. L’ultimo caso è ladi Luigi Dinelnel giorno di Natale: un’ovvia bufala a cui, però, in molti hanno creduto. LEGGI ANCHE > «Mia madre non è una clochard, ma è stata lo stessografata con Salvini» Come sottolinea Butac sul proprio profilo Twitter, neanche nei giorni di festa si smette di condividere notizie false al grido ‘l’ho letto sui social’. Ed ecco che proprio sulle piattaforme online e sulle chat inizia a circolare questa immagine ...

borghi_claudio : Continuiamo con il premio di bronzo per l'emendamento più sfacciato approvato in bilancio e non faccio mistero per… - CarloCalenda : Non sia mai. Meglio dipendere da Di Maio, Di Battista, Lezzi e Toninelli. - CarloCalenda : Però non la comprendo tanto bene. È in decadenza ma alla fine va bene andare avanti per inerzia con Conte, Di Maio… - AccettoAnna : RT @RaffaelePizzati: Boccia preferisce Di Maio a Renzi. Boccia che perse per ben 2 volte le primarie per le regionali pugliesi contro Niki… - Edo_the_real : RT @Edo_the_real: Nauseante la retorica dei vari Conte, Zingaretti, Di Maio e vari membri del governo per sti 9mila vaccini(gli stessi che… -