Marta muore a 27 anni sulla A4, con lei il suo cagnolino. Stava tornando a casa per Natale (Di domenica 27 dicembre 2020) Un drammatico incidente avvenuto sull'autostrada A4 è costato la vita a Marta Gori, 27 anni, mentre faceva ritorno a Padova dove avrebbe dovuto trascorrere le festività natalizie insieme alla famiglia. A bordo dell'auto con lei, il suo cagnolino, sopravvissuto allo schianto. Quello di sabato è stato l'ultimo viaggio verso casa, per Marta Gori, morta sul L'articolo proviene da Leggilo.org.

