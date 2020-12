Manovra in ritardo e rischio esercizio provvisorio. Parla Giacomoni (FI) (Di domenica 27 dicembre 2020) Corsa contro il tempo, ancora una volta. Il governo di Giuseppe Conte, nel giorno in cui l’Italia comincia a vaccinarsi contro il Covid, si regala un brivido di fine anno: l’approvazione in extremis della Manovra 2020, 38 miliardi di munizioni anti-Covid, finanziate per otto miliardi su 10 a deficit. Ma non è questo il punto. Il fatto è che il governo Conte sta seriamente rischiando di vanificare la stessa potenza di fuoco della Manovra. Una parola, anzi due, riassumono il rischio del momento: esercizio provvisorio. A UN PASSO DAL BURRONE Non c’è da scherzarci troppo su. L’esercizio provvisorio è un provvedimento che scatta quando la Manovra di bilancio non viene approvata entro il termine del 31 dicembre. Come previsto dall’art. 81 della Costituzione, ... Leggi su formiche (Di domenica 27 dicembre 2020) Corsa contro il tempo, ancora una volta. Il governo di Giuseppe Conte, nel giorno in cui l’Italia comincia a vaccinarsi contro il Covid, si regala un brivido di fine anno: l’approvazione in extremis della2020, 38 miliardi di munizioni anti-Covid, finanziate per otto miliardi su 10 a deficit. Ma non è questo il punto. Il fatto è che il governo Conte sta seriamente rischiando di vanificare la stessa potenza di fuoco della. Una parola, anzi due, riassumono ildel momento:. A UN PASSO DAL BURRONE Non c’è da scherzarci troppo su. L’è un provvedimento che scatta quando ladi bilancio non viene approvata entro il termine del 31 dicembre. Come previsto dall’art. 81 della Costituzione, ...

