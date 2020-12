In Campania il rientro in classe sarà graduale con date scaglionate per ordine e grado. Tutti gli scenari possibili (Di domenica 27 dicembre 2020) A gennaio il rientro in aula in Campania sarà graduale. Così come segnala Il Mattino, questa è la proposta che l’assessore regionale all’Istruzione Lucia Fortini lancerà alle prossime riunioni con l’Unità di crisi per l’emergenza Covid. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 27 dicembre 2020) A gennaio ilin aula in. Così come segnala Il Mattino, questa è la proposta che l’assessore regionale all’Istruzione Lucia Fortini lancerà alle prossime riunioni con l’Unità di crisi per l’emergenza Covid. L'articolo .

orizzontescuola : In Campania il rientro in classe sarà graduale con date scaglionate per ordine e grado. Tutti gli scenari possibili - TV7Benevento : SCUOLA. DE LUCA:'CAMPANIA NON CONDIVIDE RIENTRO 50% STUDENTI IL 7 GENNAIO'... - Gio_Caian : @ItaliaViva @raffaellapaita Se volete intestarvi una battaglia posso già anticipare che in Campania si parla di 'in… - infoitinterno : Covid. Campania, in dubbio il rientro a scuola del 7 gennaio - corrmezzogiorno : #Napoli «Scuola, in Campania possibile rientro in classe dal 15 gennaio» -