Coronavirus, ultime notizie: è il Vax Day per l’Italia e per la Ue. DIRETTA (Di domenica 27 dicembre 2020) Il nostro Paese inizia le vaccinazioni anti-Covid: Ungheria e Slovacchia sono partite ieri. Nel mondo 4 milioni di persone hanno già ricevuto il vaccino. I contagi totali registrati dall'inizio della pandemia hanno superato quota 80 milioni. In Italia risale al 12,8% il rapporto tra positività riscontrate e tamponi effettuati Leggi su tg24.sky (Di domenica 27 dicembre 2020) Il nostro Paese inizia le vaccinazioni anti-Covid: Ungheria e Slovacchia sono partite ieri. Nel mondo 4 milioni di persone hanno già ricevuto il vaccino. I contagi totali registrati dall'inizio della pandemia hanno superato quota 80 milioni. In Italia risale al 12,8% il rapporto tra positività riscontrate e tamponi effettuati

