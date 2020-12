Andrea Dovizioso e la pagella “triste” di Sky (Di domenica 27 dicembre 2020) Una stagione triste e ingiusta. Con questa frase, la rete televisiva Sky ha redatto la pagella della stagione 2020 di Andrea Dovizioso, il quale chiude la parentesi della Ducati nel peggiore dei modi. Il quarto posto nel mondiale piloti, con una vittoria all’attivo, farebbero pensare ad un risultato finale tutto sommato discreto. Ma per un pilota che, negli ultimi tre anni, è stato vice campione del mondo, capace di mettere il sale sulla coda di Marc Marquez, il bottino è ampiamente insufficiente. Per il 2021 Dovizioso si accontenta di guardare la MotoGP dal divano di casa, passando le giornate tra motocross e famiglia. L’obiettivo è di rientrare nel 2022, preferibilmente con una moto ed una squadra top. La pagella di Andrea Dovizioso, una ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 27 dicembre 2020) Una stagionee ingiusta. Con questa frase, la rete televisiva Sky ha redatto ladella stagione 2020 di, il quale chiude la parentesi della Ducati nel peggiore dei modi. Il quarto posto nel mondiale piloti, con una vittoria all’attivo, farebbero pensare ad un risultato finale tutto sommato discreto. Ma per un pilota che, negli ultimi tre anni, è stato vice campione del mondo, capace di mettere il sale sulla coda di Marc Marquez, il bottino è ampiamente insufficiente. Per il 2021si accontenta di guardare la MotoGP dal divano di casa, passando le giornate tra motocross e famiglia. L’obiettivo è di rientrare nel 2022, preferibilmente con una moto ed una squadra top. Ladi, una ...

corsedimoto : MOTOGP - Andrea #Dovizioso disponibile ad un'eventuale chiamata #Honda nella stagione #MotoGP 2021. Ma il manager a… - MozetRuby48 : RT @zdravkost: #MotoGP 88 (26+4+58) days to go until #Qatar. Honda riders Dani Pedrosa, Andrea Dovizioso and Marco Simoncelli in the 2010 #… - zdravkost : #MotoGP 88 (26+4+58) days to go until #Qatar. Honda riders Dani Pedrosa, Andrea Dovizioso and Marco Simoncelli in t… - infoitsport : Andrea Dovizioso: 'Jorge Lorenzo non l'ha mandata giù' - KZeneise : ...quando si dice, #unabruttapersona -