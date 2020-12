V-Day a Foggia, De Paolis: 'Mi vaccino per dare il buon esempio' (Di sabato 26 dicembre 2020) Foggia - 'Abbiamo scelto di vaccinarci per primi per dare il nostro esempio e rassicurare tutti in merito alla certezza sulla efficacia del vaccino stesso e sulla necessità di farlo per interrompere ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di sabato 26 dicembre 2020)- 'Abbiamo scelto di vaccinarci per primi peril nostroe rassicurare tutti in merito alla certezza sulla efficacia delstesso e sulla necessità di farlo per interrompere ...

LaGazzettaWeb : V-Day a Foggia, De Paolis: «Mi vaccino per dare il buon esempio» - SanSeveroNews : Il vaccino anti-COVID sarà somministrato in quattro differenti sedi individuate sul territorio La prima somministra… - corrmezzogiorno : #Foggia Vax day, a Foggia vanno 80 vaccini: 20 al Policlinico e 60 all’Asl - paoloigna1 : RT @IlMattinoFoggia: #VaccineDay , alla provincia di #Foggia arriveranno 80 dosi delle 505 destinate alla #Puglia Ecco come saranno distrib… - IlMattinoFoggia : #VaccineDay , alla provincia di #Foggia arriveranno 80 dosi delle 505 destinate alla #Puglia Ecco come saranno dist… -