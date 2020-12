Uomini e donne, Davide Donadei vicino alla scelta? Le indiscrezioni (Di sabato 26 dicembre 2020) Davide Donadei sembra ormai prossimo ad una scelta. Il tronista di Uomini e donne potrebbe decidere già nel corso della prossima registrazione che, stando alle indiscrezioni, dovrebbe tenersi il 27 o 28 dicembre. Nulla di confermato per il momento, ma le notizie apparse in rete in queste ultime ore, danno per certa l’imminente scelta del giovane pugliese che, ricordiamo, è rimasto con le due corteggiatrici, Chiara e Beatrice. Davide Donadei, chi sceglierà tra Chiara e Beatrice? Davide Donadei è pronto alla scelta? Questa è la domanda che si stanno ponendo i fan di Uomini e donne in questi ultimi giorni. Stando ai rumors circolanti in ... Leggi su tutto.tv (Di sabato 26 dicembre 2020)sembra ormai prossimo ad una. Il tronista dipotrebbe decidere già nel corso della prossima registrazione che, stando alle, dovrebbe tenersi il 27 o 28 dicembre. Nulla di confermato per il momento, ma le notizie apparse in rete in queste ultime ore, danno per certa l’imminentedel giovane pugliese che, ricordiamo, è rimasto con le due corteggiatrici, Chiara e Beatrice., chi sceglierà tra Chiara e Beatrice?è pronto? Questa è la domanda che si stanno ponendo i fan diin questi ultimi giorni. Stando ai rumors circolanti in ...

matteosalvinimi : Che gioia condividere il pranzo di #Natale, la tavola e le esperienze di vita con gli ospiti dell’Opera Cardinal Fe… - pdnetwork : Ha 94 anni, passava Natale da solo. Ha chiamato i carabinieri per fare un solo brindisi, per avere compagnia. La… - ItalianAirForce : #IlNostroBuongiorno dal 51° Stormo. 'Uomini, donne e velivoli dell'#AeronauticaMilitare sempre pronti al servizio d… - ettore_raimondo : RT @pdnetwork: Grazie a tutte le donne e gli uomini impegnati in questa delicata, e importantissima, operazione. - Khatia1996 : RT @edser_manips: Serkan che si chiede cosa ci faccia il TRONO OVER di “Uomini e Donne” di Maria De Filippi nel suo ufficio: #kalbimoldun… -