Ultime Notizie Roma del 26-12-2020 ore 13 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 26 dicembre 2020)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale ancora di augurio più sincero di Buone feste il furgone con le prime 9750 dosi del vaccino anti covid servi.tec destinati all’Italia arrivato ospedale Spallanzani didove è stato trasferito dalla caserma di Tor di Quinto scortato dalle auto dei carabinieri qui le dosi saranno suddivisi in scatole che verranno poi consegnate ai militari sono quindi Arrivate le prime dosi di vaccino of Titanium Tech farmacia centrale ospedaliera di Parigi alle porte della capitale come in tutta Europa la campagna di vaccinazione inizierà il 27 dicembre anche in Francia che per l’occasione ha scelto simbolicamente due case di riposo per anziani a 6 e Digione tanto Stefano burrascoso per mezza Italia sul fronte meteorologico con rovesci sparsi numerosi temporali e nevicate fino a bassa ...