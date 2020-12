Stoccarda | Badstuber calciatore più pagato del torneo regionale ma non gioca quasi mai

Leggi su itasportpress

(Di sabato 26 dicembre 2020) Per l’ex difensore del Bayern Holgeril momento negativo sembra non finire mai. Dopo essere finito fuori dal progetto tecnico dello, attualmente al settimo posto della Bundesliga, il 31enne difensore non trova spazio neanche nella seconda squadra del club della capitale dello stato di Baden-Württemberg, nel Sud-ovest della Germania.che ha vinto una Champions e sei campionati tedeschi con il Bayern, continua ad allenarsi con impegno ma è anche ai margini della seconda squadra. Certo a condizionare il rendimento diuna lunga serie di gravi infortuni soprattutto durante la sua permanenza a Monaco. Infortuni a volte prolungati che hanno impedito adi conservare la maglia titolare visto che ha saltato più di 200 partite e saltato l'intera stagione 2013/14 ...