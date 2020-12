Natale, i dati del Viminale: 823 multe e 7 denunce per violazioni del decreto. 55mila le persone controllate (Di sabato 26 dicembre 2020) violazioni, multe e sanzioni a Natale: i dati del Viminale Sono 55.486 le persone controllate nel giorno di Natale nell’ambito delle verifiche per il rispetto dei divieti introdotti con il decreto del 18 dicembre per il contenimento del Covid. Di queste, 823 sono state sanzionate (multate da 400 a 1.000 euro) e 7 denunciate per aver violato la quarantena. Secondo i dati del Viminale, sempre il 25 dicembre 2020, sono state invece 8.794 le verifiche sulle attività ed esercizi commerciali, che hanno portato alla chiusura di 9 negozi e a sanzioni per 31 titolari. Famiglia si riunisce per Natale nonostante i divieti e posta il video sui social: “Fanc*lo Conte” VIDEO Leggi anche: 1. Famiglia si ... Leggi su tpi (Di sabato 26 dicembre 2020)e sanzioni a: idelSono 55.486 lecontrollate nel giorno dinell’ambito delle verifiche per il rispetto dei divieti introdotti con ildel 18 dicembre per il contenimento del Covid. Di queste, 823 sono state sanzionate (multate da 400 a 1.000 euro) e 7 denunciate per aver violato la quarantena. Secondo idel, sempre il 25 dicembre 2020, sono state invece 8.794 le verifiche sulle attività ed esercizi commerciali, che hanno portato alla chiusura di 9 negozi e a sanzioni per 31 titolari. Famiglia si riunisce pernonostante i divieti e posta il video sui social: “Fanc*lo Conte” VIDEO Leggi anche: 1. Famiglia si ...

(ANSA) - ROMA, 26 DIC - Sono 55.486 le persone controllate nel giorno di Natale nell'ambito delle verifiche per il rispetto dei divieti introdotti con il decreto del 18 dicembre. Di queste, 823 sono s ...

Piacenza, il prete alla messa di Natale: "Bevete vino in abbondanza, gli astemi in Paradiso non ci vanno"

Don Pietro Cesena alla messa di Natale invita i suoi fedeli a mangiare in abbondanza e bere vino: “Vino buono, perché il vino è segno della vita eterna.

