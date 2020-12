Napoli, Koulibaly ancora in dubbio: out anche contro il Cagliari (Di sabato 26 dicembre 2020) Kalidou Koulibaly dovrebbe saltare anche la partita contro il Cagliari. Gli ultimi aggiornamenti da Castel Volturno Kalidou Koulibaly dovrebbe saltare anche la partita contro il Cagliari a causa della distrazione di primo grado del muscolo retto femorale sinistro accusata nel corso della partita contro la Lazio. Lo segnala Sky Sport evidenziando che i 10 giorni di stop segnalati dal Napoli dopo gli esami strumentali non saranno sufficienti al giocatore per recuperare pienamente. Più probabilmente, Gattuso non lo schiererà alla ripresa del campionato il prossimo 3 gennaio ma proverà a recuperare Koulibaly per la gara contro l’Udinese del 10 gennaio. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 26 dicembre 2020) Kalidoudovrebbe saltarela partitail. Gli ultimi aggiornamenti da Castel Volturno Kalidoudovrebbe saltarela partitaila causa della distrazione di primo grado del muscolo retto femorale sinistro accusata nel corso della partitala Lazio. Lo segnala Sky Sport evidenziando che i 10 giorni di stop segnalati daldopo gli esami strumentali non saranno sufficienti al giocatore per recuperare pienamente. Più probabilmente, Gattuso non lo schiererà alla ripresa del campionato il prossimo 3 gennaio ma proverà a recuperareper la garal’Udinese del 10 gennaio. Leggi su Calcionews24.com

