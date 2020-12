MotoGP, Marquez, auguri di Natale e dubbi: riecco il tutore in carbonio (Di sabato 26 dicembre 2020) La letterina dei desideri a Babbo Natale non dev'essere stata particolarmente complicata per Marc Marquez. Dodici mesi fa era difficile pensare di migliorare il 2019, concluso con il record di punti ... Leggi su gazzetta (Di sabato 26 dicembre 2020) La letterina dei desideri a Babbonon dev'essere stata particolarmente complicata per Marc. Dodici mesi fa era difficile pensare di migliorare il 2019, concluso con il record di punti ...

