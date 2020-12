La carriera e l’inizio del successo di Maria De Filippi (Di sabato 26 dicembre 2020) Maria De Filippi è nata a Milano il 5 dicembre 1961 risultando dunque quasi 60enne, oggi ha raggiunto un gran successo in Italia. Si è diplomata al Liceo Classico Statale Ugo Foscolo di Pavia, dove si è trasferita all’età di 10 anni con i genitori. Nella stessa città si è laureata con lode in Giurisprudenza per poi specializzarsi in Scienza delle Finanze. Ha lavorato come redattrice di tesi e successivamente si è occupata dell’ufficio legale di una società produttrice di videocassette. Maria De Filippi, a Venezia ha partecipato a un convegno contro la pirateria musicale e proprio qui ha conosciuto Maurizio Costanzo che le ha offerto l’occasione di lavorare per la Simco, una società di comunicazione e immagine. Inizialmente sua assistente, il loro legame si è poi trasformato in vero e proprio amore e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 26 dicembre 2020)Deè nata a Milano il 5 dicembre 1961 risultando dunque quasi 60enne, oggi ha raggiunto un granin Italia. Si è diplomata al Liceo Classico Statale Ugo Foscolo di Pavia, dove si è trasferita all’età di 10 anni con i genitori. Nella stessa città si è laureata con lode in Giurisprudenza per poi specializzarsi in Scienza delle Finanze. Ha lavorato come redattrice di tesi e successivamente si è occupata dell’ufficio legale di una società produttrice di videocassette.De, a Venezia ha partecipato a un convegno contro la pirateria musicale e proprio qui ha conosciuto Maurizio Costanzo che le ha offerto l’occasione di lavorare per la Simco, una società di comunicazione e immagine. Inizialmente sua assistente, il loro legame si è poi trasformato in vero e proprio amore e ...

