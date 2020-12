Il Vax Day diventa il Vaffa Day di Orban (Di sabato 26 dicembre 2020) Con l’inizio delle vaccinazioni il 27 dicembre che dovrebbe rappresentare un momento di massima unità per l’Unione europea, arriva l’ennesimo sfregio dell’Ungheria. Così il Vax Day diventa il Vaffa Day di Viktor Orban. Budapest ha infatti anticipato il resto dei partner europei ignorando i piani della Commissione per un Vax Day europeo del 27 dicembre e ha iniziato già il giorno di Santo Stefano a vaccinare i primi cittadini. Lo riferisce il sito ungherese sui piani vaccinali, ripreso da Politico.eu. “Il primo lotto di vaccini contro il coronavirus è arrivato in Ungheria questa mattina alle 6 del mattino - ha annunciato via Twitter il portavoce del premier Orban, Zoltan Kovacs -. Le 9.750 dosi del vaccino Pfizer-BioNTech, il primo approvato in Europa basterà per vaccinare 4.875 operatori sanitari in prima linea nella ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 26 dicembre 2020) Con l’inizio delle vaccinazioni il 27 dicembre che dovrebbe rappresentare un momento di massima unità per l’Unione europea, arriva l’ennesimo sfregio dell’Ungheria. Così il Vax DayilDay di Viktor. Budapest ha infatti anticipato il resto dei partner europei ignorando i piani della Commissione per un Vax Day europeo del 27 dicembre e ha iniziato già il giorno di Santo Stefano a vaccinare i primi cittadini. Lo riferisce il sito ungherese sui piani vaccinali, ripreso da Politico.eu. “Il primo lotto di vaccini contro il coronavirus è arrivato in Ungheria questa mattina alle 6 del mattino - ha annunciato via Twitter il portavoce del premier, Zoltan Kovacs -. Le 9.750 dosi del vaccino Pfizer-BioNTech, il primo approvato in Europa basterà per vaccinare 4.875 operatori sanitari in prima linea nella ...

Agenzia_Ansa : L'Ungheria anticipa il Vax Day, iniziate le vaccinazioni. Somministrate le prime dosi #ANSA - RaiNews : Momento simbolico allo #Spallanzani di Roma: il vaccino contro il covid ora c'è #vaccino #VDAY - sole24ore : Coronavirus oggi. Nel mondo vaccinate 3,31 milioni di persone. L’Ungheria anticipa il Vax day… - vanabeau : Per una volta sono d'accordo con Orban - AnsaTrentinoAA : Vax day: 14 punti di somministrazione in Trentino. 12 decessi nelle ultime 24 ore in Trentino Alto Adige |#ANSA -