Carli | «Ricorso Juve-Napoli? Le scorciatoie non mi piacciono»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 26 dicembre 2020) Il direttore sportivo del Parma, Marcello, ha parlato delaccolto dal Collegio di Garanzia del CONI per. Le sue parole Marcello, direttore sportivo del Parma, ha detto la sua sulvinto dalper la gara non disputata contro lantus. Le sue parole a Parmalive.com. «A me lenon sono mai piaciute. Ho preso anche delle belle botte, mi prendo le mie responsabilità ed è giusto che qualche volta paghi ma leio non le prenderò mai. In quel momento eravamo convinti per il Parma, ma soprattutto per il calcio, che dovevamo dare un segnale forte, che dovevamo giocare contro tutti e davanti a tutti per portare in fondo il campionato. Il motivo per cui il ...