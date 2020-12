Calciomercato – Inter, tempo scaduto per Pinamonti: anche Pavoletti tra i sostituti (Di sabato 26 dicembre 2020) Andrea Pinamonti potrebbe lasciare l’Inter a gennaio Nel sempre più imminente Calciomercato di gennaio, i dirigenti dell’Inter proveranno a regalare ad Antonio Conte una quarta punta che possa garantire maggiore affidabilità da quella data al momento da Pinamonti che con ogni probabilità sarà ceduto. Tra i vari profili che si stanno valutando, secondo Calciomercato.com, c’è anche quello di Leonardo Pavoletti. “Conte non crede in Pinamonti e al suo posto cerca un centravanti più esperto, anche in prestito. Ecco perché col Cagliari è nata l’idea Pavoletti, un’operazione ben strutturata che porterebbe il “Ninja” in prestito in Sardegna e l’ex Genoa all’ombra della Madonnina”. (fonte: ... Leggi su intermagazine (Di sabato 26 dicembre 2020) Andreapotrebbe lasciare l’a gennaio Nel sempre più imminentedi gennaio, i dirigenti dell’proveranno a regalare ad Antonio Conte una quarta punta che possa garantire maggiore affidabilità da quella data al momento dache con ogni probabilità sarà ceduto. Tra i vari profili che si stanno valutando, secondo.com, c’èquello di Leonardo. “Conte non crede ine al suo posto cerca un centravanti più esperto,in prestito. Ecco perché col Cagliari è nata l’idea, un’operazione ben strutturata che porterebbe il “Ninja” in prestito in Sardegna e l’ex Genoa all’ombra della Madonnina”. (fonte: ...

