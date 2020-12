Buoni fruttiferi postali serie P e Q: tassi da applicare, ecco la spiegazione (Di sabato 26 dicembre 2020) I Buoni fruttiferi postali sono stati recentemente e sovente al centro delle cronache per i mancati rimborsi da parte di Poste Italiane. In particolare abbiamo trattato dei Bfp della serie P e Q e del problema legato ai rendimenti che, ormai è noto, sono stati dimezzati dopo il famoso decreto ministeriale del 1986. Da lì in poi, per una questione di timbri mancanti, i Buoni fruttiferi trentennali sono stati spesso oggetto di ricorso da parte dei loro titolari che, una volta recatisi negli uffici di Poste Italiane per riscuotere il dovuto, si sono visti rimborsare molto meno delle somme effettivamente spettanti. Sulla questione è intervenuta anche l’avvocato Carmen Basso sul portale a tema giuridico salvisjuribus.it. Buoni fruttiferi ... Leggi su termometropolitico (Di sabato 26 dicembre 2020) Isono stati recentemente e sovente al centro delle cronache per i mancati rimborsi da parte di Poste Italiane. In particolare abbiamo trattato dei Bfp dellaP e Q e del problema legato ai rendimenti che, ormai è noto, sono stati dimezzati dopo il famoso decreto ministeriale del 1986. Da lì in poi, per una questione di timbri mancanti, itrentennali sono stati spesso oggetto di ricorso da parte dei loro titolari che, una volta recatisi negli uffici di Poste Italiane per riscuotere il dovuto, si sono visti rimborsare molto meno delle somme effettivamente spettanti. Sulla questione è intervenuta anche l’avvocato Carmen Basso sul portale a tema giuridico salvisjuribus.it....

