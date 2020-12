Trump fuori di testa: 'Queste elezioni una frode, con Twitter inizia il comunismo' (Di venerdì 25 dicembre 2020) Donald Trump 'festeggia' il Natale con una raffica di tweet in cui ribadisce le accuse di frode nelle ultime elezioni Usa 2020, che consegnano la Casa Bianca a Joe Biden. Il presidente uscente se la ... Leggi su globalist (Di venerdì 25 dicembre 2020) Donald'festeggia' il Natale con una raffica di tweet in cui ribadisce le accuse dinelle ultimeUsa 2020, che consegnano la Casa Bianca a Joe Biden. Il presidente uscente se la ...

globalistIT : - Mr_JohnCarter : RT @a_smeriglia: Sondaggio della domenica n.132 Come uscirà Trump dalla Casa Bianca? A) trascinato fuori a forza scalciando e urlando com… - a_smeriglia : Sondaggio della domenica n.132 Come uscirà Trump dalla Casa Bianca? A) trascinato fuori a forza scalciando e urla… - Twittytwitty17 : 'Rimetta subito in funzione quelle macchineeee' urla uno dei Duke, mentre lo stanno sbattendo fuori dalla borsa, i… -