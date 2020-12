Tour de Ski 2021: il percorso e le 8 tappe ai raggi X. Ben 5 frazioni in Italia tra Val di Fiemme e Dobbiaco (Di venerdì 25 dicembre 2020) Lo sci di fondo, terminata domenica scorsa la terza tappa della Coppa del Mondo 2020-2021 in Germania, a Dresda, dà appuntamento direttamente al 2021, con il Tour de Ski: si gareggerà infatti da venerdì 1 a domenica 10 gennaio 2021, con giorni di riposo e trasferimento fissati per lunedì 4 e giovedì 7. Si partirà dalla Svizzera, in Val Müstair: venerdì 1 sprint tl, sabato 2 mass start tc e domenica 3 pursuit tl, poi riposo e trasferimento a Dobbiaco, dove ci saranno martedì 5 la gara distance tl con partenze ad intervalli e mercoledì 6 la pursuit tc, infine riposo e trasferimento in Val di Fiemme per la mass start tc di venerdì 8, la sprint tc di sabato 9 e la mass start final climb tl di domenica 10, che decreterà i vincitori del Tour de Ski. Subito ... Leggi su oasport (Di venerdì 25 dicembre 2020) Lo sci di fondo, terminata domenica scorsa la terza tappa della Coppa del Mondo 2020-in Germania, a Dresda, dà appuntamento direttamente al, con ilde Ski: si gareggerà infatti da venerdì 1 a domenica 10 gennaio, con giorni di riposo e trasferimento fissati per lunedì 4 e giovedì 7. Si partirà dalla Svizzera, in Val Müstair: venerdì 1 sprint tl, sabato 2 mass start tc e domenica 3 pursuit tl, poi riposo e trasferimento a, dove ci saranno martedì 5 la gara distance tl con partenze ad intervalli e mercoledì 6 la pursuit tc, infine riposo e trasferimento in Val diper la mass start tc di venerdì 8, la sprint tc di sabato 9 e la mass start final climb tl di domenica 10, che decreterà i vincitori delde Ski. Subito ...

