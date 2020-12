Strage di animali in Portogallo: 540 tra cervi e chinghiali uccisi in una battuta di caccia. «È un crimine ambientale» (Di venerdì 25 dicembre 2020) 540 animali uccisi. cervi e chinghiali. 540 carcasse stese su un prato e disposte in ordine. Sullo sfondo la campagna portoghese e il sole che tramonta dietro le colline. Si vede questo nelle foto da cui è partita un’ondata di indignazione arrivata fino ai vertici del governo di Lisbona. Dalle prime ricostruzioni, tra il 17 e il 18 dicembre un gruppo di 16 cacciatori spagnoli avrebbe ucciso 540 cervi e chinghiali selvatici che vivevano nei boschi di Azambuja, a 40 chilometri dalla capitale del Portogallo. La caccia è consentita in questa zona. Eppure sembra che gli animali vivessero all’interno di una enorme fattoria, con un terreno da 1.100 ettari completamente recintato. Non si conoscono i motivi della ... Leggi su open.online (Di venerdì 25 dicembre 2020) 540. 540 carcasse stese su un prato e disposte in ordine. Sullo sfondo la campagna portoghese e il sole che tramonta dietro le colline. Si vede questo nelle foto da cui è partita un’ondata di indignazione arrivata fino ai vertici del governo di Lisbona. Dalle prime ricostruzioni, tra il 17 e il 18 dicembre un gruppo di 16tori spagnoli avrebbe ucciso 540selvatici che vivevano nei boschi di Azambuja, a 40 chilometri dalla capitale del. Laè consentita in questa zona. Eppure sembra che glivivessero all’interno di una enorme fattoria, con un terreno da 1.100 ettari completamente recintato. Non si conoscono i motivi della ...

