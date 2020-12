"Sberleffi per voi, vergogna". Parenzo dopo la mezzanotte delira nel nome di Saviano: aiuto... (Di venerdì 25 dicembre 2020) La vicenda è nota. dopo aver insultato Matteo Salvini e Giorgia Meloni e dopo essersi schierato senza indugi al fianco della speronatrice Carola Rackete, la giunta comunale di Verona ha deciso di revocare la cittadinanza onoraria a Roberto Saviano, decisione presa con un voto a maggioranza. Decisione che mister Gomorra ha ovviamente criticato, insultando la giunta veronese. E poi? E poi spunta David Parenzo, il quale, va da sé, si schiera con Saviano e contro Verona, senza neppure prendere in considerazione le ragioni che hanno portato alla decisione. E così, ecco che dopo la mezzanotte del 25 dicembre, Parenzo trova tempo e modo per alzare il metaforico ditino su Twitter, laddove cinguetta: "La giunta comunale di #Verona, che ha ritirato la ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 25 dicembre 2020) La vicenda è nota.aver insultato Matteo Salvini e Giorgia Meloni eessersi schierato senza indugi al fianco della speronatrice Carola Rackete, la giunta comunale di Verona ha deciso di revocare la cittadinanza onoraria a Roberto, decisione presa con un voto a maggioranza. Decisione che mister Gomorra ha ovviamente criticato, insultando la giunta veronese. E poi? E poi spunta David, il quale, va da sé, si schiera cone contro Verona, senza neppure prendere in considerazione le ragioni che hanno portato alla decisione. E così, ecco cheladel 25 dicembre,trova tempo e modo per alzare il metaforico ditino su Twitter, laddove cinguetta: "La giunta comunale di #Verona, che ha ritirato la ...

AMarobin : @ZZiliani Paoli’ mi piace quando sberleffi i gobbi, diamine se mi piace, ma quando uno esagera sembra una cosa pers… - enzoben43 : Stasera,grazie ad Agnelli,Paratici e Pirlo,è ufficialmente morto il mio interesse per il campionato. Non sberleffi,ma comprensione. - agata46_ : @massimolanza @titzbiltz @silvestrigreg @alexa5313 @BimbiMeb @ManuelaBellipan @matteorenzi Bravo, continua con le '… - Filo_da_torcere : @BarillariDav Ma gente come te, venuta a galla solo per colpa di quel pazzo malato di mente di Grillo, si rendono c… - mario_bontempo : RT @mariamacina: “ Nonostante gli sberleffi, gli arrembaggi dell’informazione, gli editoriali per partito preso, Renzi ha svelato dei limit… -

Ultime Notizie dalla rete : Sberleffi per Cinema in Calabria: ha ragione Spirlì Soverato Web Cinema in Calabria: ha ragione Spirlì

Premessa 01: quanto a Muccino, io sono un anteMARCIO. Ho cominciato a protestare a febbraio, vivente e governante la Santelli; ho deriso a sberleffi il buffo prodotto appena è uscito. Questo per ...

Pablito e il Vecio

E' d’obbligo ricordare una figura come Enzo Bearzot, il grande “Vecio” del calcio italiano, scomparso dieci anni fa.

Premessa 01: quanto a Muccino, io sono un anteMARCIO. Ho cominciato a protestare a febbraio, vivente e governante la Santelli; ho deriso a sberleffi il buffo prodotto appena è uscito. Questo per ...E' d’obbligo ricordare una figura come Enzo Bearzot, il grande “Vecio” del calcio italiano, scomparso dieci anni fa.