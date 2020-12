Regina Elisabetta, il suo ultimo discorso lo pronuncia ‘Alexa’ (Di venerdì 25 dicembre 2020) Regina Elisabetta si prepara per il suo discorso di Natale che di certo sarà molto diverso dal solito vista la situazione legata al Coronavirus. foto facebookAnche per i reali inglesi saranno delle feste molto diverse dal solito, le misure di prevenzione all’interno del Castello di Windsor sono state prese da parecchio tempo, sembra infatti che il grande pranzo in famiglia non si farà, ma l’albero di sei metri è stato allestito. A destare l’interesse di tutti sarà però il suo discorso che dopo sessantotto anni di trono sarà molto diverso dal solito, nonostante in questi anni di momenti duri la Regina ne abbia passati. Per poterlo ascoltare basterà sintonizzarsi alle ore 16 in Italia del 25 Dicembre e scoprire quale saranno le parole della Regina più longeva della ... Leggi su chenews (Di venerdì 25 dicembre 2020)si prepara per il suodi Natale che di certo sarà molto diverso dal solito vista la situazione legata al Coronavirus. foto facebookAnche per i reali inglesi saranno delle feste molto diverse dal solito, le misure di prevenzione all’interno del Castello di Windsor sono state prese da parecchio tempo, sembra infatti che il grande pranzo in famiglia non si farà, ma l’albero di sei metri è stato allestito. A destare l’interesse di tutti sarà però il suoche dopo sessantotto anni di trono sarà molto diverso dal solito, nonostante in questi anni di momenti duri lane abbia passati. Per poterlo ascoltare basterà sintonizzarsi alle ore 16 in Italia del 25 Dicembre e scoprire quale saranno le parole dellapiù longeva della ...

giusy98_juvee : Volevo vedere voi nei panni di Giulia. Tutta Italia contro voi solo perché provate interesse per un ragazzo che è… - LaStefOnMars : Ma quanto amo xiumin che si fa un anello con il suo simbolo, con diamanti e pietre, che pure la regina Elisabetta p… - TestorePieranna : @FelipeMaryFanti Ma scusate, la sua amica Sonia parla come se fosse la regina Elisabetta!! Ma è solo una sfigata qualsiasi!!! - twitta_sib : RT @Ilovetrashh: Tommaso: ““Giacomo va a dormire in lavatrice perché ha rotto il cazzo, non è la regina Elisabetta che ha due letti, ha rot… - Fabsbrenda7 : RT @Ilovetrashh: Tommaso: ““Giacomo va a dormire in lavatrice perché ha rotto il cazzo, non è la regina Elisabetta che ha due letti, ha rot… -