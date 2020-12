Principe Carlo e Camilla come i pastorelli del presepe (Di venerdì 25 dicembre 2020) Carlo e Camilla da reali a “pastorelli del presepe”: pubblicano una foto sul web e un divertente dettaglio li trasforma, il web impazzisce I reali Carlo e CamillaIl 9 aprile 2005, Carlo e Camilla volano a nozze dopo una lunga storia d’amore a dir poco travagliata. I due hanno festeggiato l’anniversario da pochi mesi e nonostante i 15 anni d’amore hanno dovuto festeggiarlo in videochiamata. Com’era noto infatti i due decisero di auto isolarsi nella remota residenza scozzese a Birkhall. Cadendo in tempi di coronavirus per i festeggiamenti veri e propri bisognerà attendere tempi migliori. Durante la separazione in casa, i reali hanno comunque aggiornato il web dando loro notizie e prendendo sempre più confidenza con il mondo social. La ... Leggi su kronic (Di venerdì 25 dicembre 2020)da reali a “del”: pubblicano una foto sul web e un divertente dettaglio li trasforma, il web impazzisce I realiIl 9 aprile 2005,volano a nozze dopo una lunga storia d’amore a dir poco travagliata. I due hanno festeggiato l’anniversario da pochi mesi e nonostante i 15 anni d’amore hanno dovuto festeggiarlo in videochiamata. Com’era noto infatti i due decisero di auto isolarsi nella remota residenza scozzese a Birkhall. Cadendo in tempi di coronavirus per i festeggiamenti veri e propri bisognerà attendere tempi migliori. Durante la separazione in casa, i reali hanno comunque aggiornato il web dando loro notizie e prendendo sempre più confidenza con il mondo social. La ...

La tradizione non è rispettata . E se ciò succede nella Royal family, significa che è successo qualcosa di grosso. Come ...

